Помогли поймать педофила, обезвредили вооруженного грабителя и обезоружили преступника — заслуженные награды получили неравнодушные жители Витебщены

Настоящие награды получили школьницы из Полоцка, которые сумели выследить педофила, а также остальные жители Витебщины, которые пришли на помощь правоохранителям.



Три восьмиклассницы — Злата Дягель, Милена Орел и Диана Сачек — гуляли по берегу Полоты и увидели в кустах мужчину с полуобнаженной девочкой на коленях. Заметив внимание школьниц мужчина попытался скрыться, однако девочки вызвали на подмогу мальчишек из своей школы и проследили за злоумышленником.

Один из школьников позвонил своему отцу и попросил вызвать милицию. При этом дети все время сообщали о том, куда движутся. В результате подозрительного мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Позже, когда на экспертизу ДНК отправили его анализы, оказалось что он причастен к совершению насильственных действий в отношении малолетней в Минском районе в 2017 году. Педофил уже осужден и находится в заключении.

Премию «Гражданское мужество» получили Евгений Гайко, который помог задержать грабителя, напавшего на женщину и Андрей Карпов, обезоруживший вооруженного пистолетом россиянина, напавшего на пономоря Свято-Успенского собора, сообщает УВД Витебского облисполкома.

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