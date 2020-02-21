В Орше, Барани и Болбасово бесплатно выдают детское питание. Полный список пунктов выдачи

Оршанский рай исполком утвердил перечень организаций торговли, которые будут осуществлять отпуск продуктов питания для детей 0-2 лет в рамках адресной социальной помощи.

Соответствующее решение от 29 января 2020 года №114 было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В список вошли восемь магазинов ОАО «Орша-Сервис». Шесть из них находятся в Орше, а также по одному объекту — в Барани и Болбасово, сообщает agronews.com.

Напомним, что на бесплатное детское питание в рамках государственной адресной социальной помощи могут рассчитывать:

Семьи при рождении двойни, тройни и большего количества детей независимо от величины среднедушевого дохода;

Семьи, имеющие по объективным причинам среднедушевой доход семьи ниже минимального, относимых к категории нуждающихся (239,87 рубля на человека, с 1 февраля 2020 года).

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