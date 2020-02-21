Перед мостом 1000-летия установят арт-инсталляцию «МОВА» Витебска

В Международный день родного языка, 21 февраля, компания А1 представила новый проект, благодаря которому в рамках инициативы «Веліч роднай мовы» весной 2020 года в Витебске и еще пяти крупнейших городах Беларуси – Бресте, Гродно, Гомеле, Минске и Могилеве – появится серия необычных художественных инсталляций. Это будут яркие наборы интерактивных скульптур, которые вместе образуют слово «МОВА».

Монументальные текстовые инсталляции станут местами комфортного отдыха, потому что фактически представляют собой уличную мебель, сделанную из дерева и металла. Автор арт-объектов – известный белорусский скульптор Павел Войницкий. По его замыслу, «МОВА» служит местом коммуникации, где люди могут встречаться и общаться, удобно расположившись на скульптурных буквах.

Локальный колорит каждого из шести регионов будет выражен через цвет инсталляций –идея проекта базируется на концепции национальных цветовых предпочтений, разработанной выдающимся дизайнером, художником и поэтом Михалом Анемподистовым в книге «Колер Беларусі», а также на исследованиях крупнейшего белорусского этнографа Михаила Романюка, который реконструировал цвета традиционных народных костюмов разных регионов Беларуси.

«С помощью арт-инсталляций мы хотели бы подчеркнуть, что родной язык – это красиво и комфортно, а его присутствие меняет все вокруг нас к лучшему. А1 неслучайно взялась за реализацию такого проекта, потому что презентация национальных феноменов и поддержка белорусского языка – одни из самых важных направлений деятельности нашей компании. Зашифровав ее имя в слове «МОВА», этот приоритет мы выделили и визуально. Когда все арт-объекты будут установлены, планируем создать рядом с ними сеть бесплатного Wi-Fi от А1», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев.

«МОВА» в Витебске – желтая, синяя, золотая, красная и черная – появится перед мостом 1000-летия. В этом сочетании легко узнаваемы цвета супрематизма – направления в искусстве, основанного одним из самых известных художников XX века Казимиром Малевичем. Именно в Витебске ровно сто лет назад он собрал вокруг себя единомышленников и создал объединение, теперь известное во всем мире как УНОВИС. Так что в этом году состоится символическое возвращение в городское пространство цветов, украшавших витебские улицы, здания и трамваи в 1920-е годы.

«Черный и красный – базовые цвета для любой культуры, поэтому они будут использованы в каждом городе. Остальные оттенки абсолютно разные – так мы подчеркнем отличительные черты каждого региона. Каждый цвет выбран не случайно и связан с нашей историей. При подборе учитывалось даже то, какие природные ассоциации вызывает местность: зеленые парки Гомельщины, серые Полесские болота, голубые озера Витебщины и так далее», ­– пояснил Павел Войницкий.

Таким образом, для инсталляции в Бресте выбраны зеленый, разные оттенки синего, красный и черный цвета. Там ее установят на пересечении улицы Советской и набережной Франциска Скорины. Арт-объекты в Гродно будут желтого, разных оттенков синего, красного и черного цветов – их планируется разместить на улице Мостовой. На улице Кирова в Гомеле установят композицию с голубой, желтой, серой, красной и черной букв. В Минске – синей, зеленой, желтой, красной и черной. Место расположения арт-объекта еще уточняется. Для Могилева выбрано сочетание зеленого, голубого, желтого, красного и черного. Там композиция украсит Троицкую набережную.

«Проект призван популяризировать родной язык, по-новому раскрыть семантику белорусского слова с помощью арт-объектов. Его уникальность – в сочетании утилитарной и художественной функций трехмерных инсталляций. Отдельно стоит отметить большой туристический потенциал этого проекта для всех городов, где композиции будут установлены», – отметил инициатор проекта «Веліч роднай мовы» Захар Дудинский.

Во всех городах инсталляции появятся весной.