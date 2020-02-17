На публичной кадастровой карте отметили 259 новых родников. Новые объекты отмечены на территории Гродненской и Могилевской области.

Обновление данных о родниках и иных объектах осуществляется в рамках взаимодействия Национального кадастрового агентства Госкомимущества и Центрального научно-исследовательский института комплексного использования водных ресурсов Министерства природы и охраны окружающей среды.

В настоящее время Витебская область — предпоследняя по количеству отмеченных родников: всего 94 объекта.

Лидирует Могилевская область, где обозначено 258 родников.

230 родников нанесено на кадастровую карту в Гродненской области. В Гомельской — 165. В Минской — 144. Всего на карте обозначено 69 родников в Брестской области, сообщает пресс-служба Госкомимущества.

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