Октябрьский мост в Витебске находится в аварийном состоянии — возможен обвал пешеходной части

Один из важнейших инфраструктурных объектов Витебска — Октябрьский мост — оказался на грани аварии. Построенный в 1958 году, он соединяет улицу Ленина с центральной частью города, проходя через реку Витьба. Несмотря на значимость сооружения, капитальный ремонт проводился лишь однажды — в 1999 году. С тех пор прошло более двух десятилетий, и новые технические исследования, проведённые в августе 2024 года, показали тревожную картину.

Инженеры бьют тревогу: угроза обрушения реальна

Согласно заключению экспертов, конструкция моста серьёзно повреждена. Зафиксированы:

глубокая коррозия арматурных элементов,

деформации межплиточных швов,

значительные просадки тротуарных участков,

наиболее опасное разрушение опорной плиты в балке пролёта №16.

Именно этот пролёт, по оценкам специалистов, представляет наибольшую угрозу: он может частично обрушиться при дальнейшей эксплуатации, особенно под нагрузкой пешеходов. Инженеры рекомендуют немедленно ограничить доступ к повреждённой зоне, чтобы предотвратить возможные травмы и несчастные случаи.

Мост не соответствует современным стандартам

Помимо структурных дефектов, выявлены и другие серьёзные нарушения в части безопасности:

перила слишком низкие — это создаёт риск падений, особенно зимой,

отсутствуют барьерные ограждения на въездах,

проезжая часть и тротуары слишком узкие, что не отвечает современным требованиям безопасности движения.

По мнению специалистов, без комплексной реконструкции дальнейшая эксплуатация сооружения будет не просто неэффективной, но и опасной.

Жители обеспокоены, город — в ожидании решений

Октябрьский мост ежедневно обслуживает тысячи горожан: автомобилистов, велосипедистов и пешеходов. Это не просто транспортная артерия, а важное связующее звено между ключевыми районами, административными объектами, рынками и жилыми кварталами.

Если меры не будут приняты в ближайшее время, город может столкнуться не только с транспортным коллапсом, но и с реальной угрозой для жизни и здоровья граждан.

Что дальше?

Пока городские власти не выступили с официальным заявлением по результатам экспертизы, но, по информации из источников в коммунальной сфере, вопрос о срочной реконструкции уже поднимается на уровне профильных ведомств. Возможно, будет создан специальный проект, включающий временные ограничения движения, укрепление конструкции и поэтапную модернизацию моста.

Горожане надеются, что меры не затянутся. За последние годы в Витебске уже поднималась тема ветшающей инфраструктуры, и Октябрьский мост — далеко не единственный объект, требующий срочного внимания.