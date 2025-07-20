В Минской области задержан ночной вор, грабивший офисы — житель Витебска

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Сотрудники уголовного розыска Минской области задержали 33-летнего мужчину из Витебска, подозреваемого в серии краж из офисных помещений. Злоумышленник орудовал преимущественно по ночам, выбирая здания без сигнализации и проникая внутрь, вскрывая замки.

По словам начальника отдела уголовного розыска УВД Минской области Владимира Римашевского, этот случай подчёркивает важность установки охранных систем и бдительности со стороны владельцев офисов.

В ходе обыска у мужчины изъяли целый арсенал: самодельные отмычки, маски, а также одежду, в которой он предположительно совершал преступления. Уже установлены три подтверждённых эпизода, однако полиция проверяет его возможную причастность к другим похожим случаям.

Выяснилось, что ранее задержанный уже имел судимость за аналогичные преступления. Сейчас в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с кражами. Расследование продолжается.

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