В Минской области задержан ночной вор, грабивший офисы — житель Витебска

Сотрудники уголовного розыска Минской области задержали 33-летнего мужчину из Витебска, подозреваемого в серии краж из офисных помещений. Злоумышленник орудовал преимущественно по ночам, выбирая здания без сигнализации и проникая внутрь, вскрывая замки.

По словам начальника отдела уголовного розыска УВД Минской области Владимира Римашевского, этот случай подчёркивает важность установки охранных систем и бдительности со стороны владельцев офисов.

В ходе обыска у мужчины изъяли целый арсенал: самодельные отмычки, маски, а также одежду, в которой он предположительно совершал преступления. Уже установлены три подтверждённых эпизода, однако полиция проверяет его возможную причастность к другим похожим случаям.

Выяснилось, что ранее задержанный уже имел судимость за аналогичные преступления. Сейчас в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с кражами. Расследование продолжается.