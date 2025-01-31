В Городке началась реконструкция моста через Горожанку: что ждёт жителей

Витебская область
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В Городке стартовали работы по реконструкции моста через реку Горожанку на улице Галицкого. В связи с этим движение по мосту полностью перекрыто, установлены предупреждающие знаки и обозначены пути обхода. Местные власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, поскольку обновлённый мост повысит комфорт и безопасность городской инфраструктуры.

Как сообщил начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Виталий Кузьменко, уже завершён демонтаж ограждений, а на следующей неделе начнутся работы по разборке перекрытий. Он напомнил жителям, что переход через закрытый мост запрещён из соображений безопасности, и призвал пользоваться альтернативными маршрутами.

Планы по реконструкции обсуждались ещё в начале 2024 года, однако сроки начала работ оставались неопределёнными. Теперь процесс запущен, и на время ремонта жителям придётся адаптироваться к новым схемам передвижения. После завершения реконструкции мост станет удобнее и безопаснее как для пешеходов, так и для транспорта.

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