В Городке началась реконструкция моста через Горожанку: что ждёт жителей

В Городке стартовали работы по реконструкции моста через реку Горожанку на улице Галицкого. В связи с этим движение по мосту полностью перекрыто, установлены предупреждающие знаки и обозначены пути обхода. Местные власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, поскольку обновлённый мост повысит комфорт и безопасность городской инфраструктуры.

Как сообщил начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Виталий Кузьменко, уже завершён демонтаж ограждений, а на следующей неделе начнутся работы по разборке перекрытий. Он напомнил жителям, что переход через закрытый мост запрещён из соображений безопасности, и призвал пользоваться альтернативными маршрутами.

Планы по реконструкции обсуждались ещё в начале 2024 года, однако сроки начала работ оставались неопределёнными. Теперь процесс запущен, и на время ремонта жителям придётся адаптироваться к новым схемам передвижения. После завершения реконструкции мост станет удобнее и безопаснее как для пешеходов, так и для транспорта.