Изменения в маршрутах пригородных автобусов из-за ремонта моста через Лучосу

Мост через реку Лучоса, расположенный на 35-м километре трассы Р-87 «Витебск–Орша», закрывается для капитального ремонта. В связи с этим с 31 декабря вводятся изменения в расписание пригородных автобусов, чтобы улучшить обслуживание пассажиров.

Как ранее сообщалось, с 19 декабря автобус № 227-С перестал заезжать в Лучесу, а вместо рейса № 240-С Витебск–Лучеса был введён маршрут № 248-С Витебск–Осиновка.

Теперь предприятие «Витебскоблавтотранс» информирует о следующих изменениях:

С 31 декабря продлеваются до остановочного пункта Осиновка рейсы:

№ 283/1-С Витебск–Шапечино (с заездом на кладбище Копти), отправление в 11:35 с автовокзала Витебска по пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 283-С Витебск–Шапечино, отправление в 11:35 с автовокзала Витебска по понедельникам, вторникам, средам и четвергам;

№ 283-С Витебск–Шапечино, отправление в 13:40 с автовокзала Витебска по понедельникам, средам и пятницам.

С 9 января в расписание вносятся дополнительные изменения:

Автобус № 227-С Витебск–Калиновичи будет отправляться с остановки Калиновичи в 7:19 вместо 7:35. Отправление с автовокзала Витебска остаётся без изменений — в 6:05 по вторникам, субботам и воскресеньям.

Автобус № 248-С Витебск–Осиновка будет отправляться с остановки Осиновка в 7:05 вместо 7:26. Отправление с автовокзала Витебска в 6:05 сохраняется без изменений (по понедельникам, средам, четвергам и пятницам).

Пассажирам рекомендуется учитывать эти изменения при планировании поездок и быть внимательными.