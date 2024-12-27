В Витебской области снизились объемы производства молока в пяти районах

В Витебской области за 11 месяцев 2024 года произведено 711 589 тонн молока, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в пяти районах области наблюдается снижение объемов производства молока:

Россонский район — на 7,2%;

Миорский район — на 6%;

Толочинский район — на 2,7%;

Чашникский район — на 2,4%;

Ушачский район — на 0,7%.

Несмотря на это, в трех из этих районов наблюдается рост надоев на одну корову: в Чашникском — на 14,5%, в Ушачском — на 3,7% и в Миорском — на 0,4%. В то же время в двух районах снижение: в Россонском — на 5,8% и в Толочинском — на 2,3%.

Городокский район продемонстрировал наибольший рост производства молока, увеличив объем на 17,8%, до 32 079 тонн. Здесь также зафиксирован рекордный средний удой на корову — 6052 килограмма, что на 28,9% выше, чем в прошлом году. В Оршанском (6484 кг) и Витебском (6054 кг) районах также отмечаются высокие удои.