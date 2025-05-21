Кировский мост в Витебске преображается: рельсы уложены, освещение установлено, но сроки открытия по-прежнему туманны

Кировский мост в Витебске, соединяющий улицы Ленина и Фрунзе, продолжает проходить масштабную реконструкцию. Работы, начавшиеся более года назад, направлены на создание современного транспортного узла, способного выдерживать нагрузку от автомобилей и трамваев.

На сегодняшний день завершены ключевые этапы: уложены новые трамвайные рельсы, залита бетонная плита под пути, установлены опоры освещения и закладные детали, а также отремонтированы перильные ограждения. Особое внимание уделяется сохранению исторического облика моста, построенного в 1932 году и реконструированного после войны.

Финансирование проекта осуществляется за счёт областного бюджета, при этом точная сумма не раскрывается. Ранее сообщалось о стоимости работ в размере 15 миллионов белорусских рублей. Завершение всех этапов реконструкции намечено на конец 2025 года.

В связи с ремонтом движение по мосту ограничено, автомобилисты используют объездные пути, а общественный транспорт ходит чаще. Тем не менее, учитывая предыдущие задержки и сложности, связанные с погодными условиями весной 2024 года, сохраняется скепсис относительно соблюдения сроков завершения работ.