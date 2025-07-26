Наводнение в Витебске: после сильных ливней подтоплены дома и огороды, произошло обрушение грунта

После проливных дождей, обрушившихся на регион, в Витебске зафиксированы масштабные подтопления. В результате ливней затоплены частные домовладения, огороды и дороги. Местами вода достигла критического уровня. Пострадали не только приусадебные участки, но и хозяйственные постройки.

Наиболее серьёзная ситуация сложилась в микрорайонах Руба и ДСК, где зафиксированы значительные уровни воды. В некоторых районах наблюдалось нарушение транспортного сообщения, размыты проезды, повреждены дорожные покрытия.

Обрушение грунта в районе улицы Садовой

Особую тревогу вызвало происшествие вблизи улицы Садовой: здесь из-за подмыва грунта произошло частичное обрушение технического проезда размерами 4×70 метров. Масштаб повреждений оценивается примерно в 100×100 метров. В результате стихии пострадали семь хозяйственных построек, а участок реки Западная Двина оказался в зоне риска.

На место происшествия прибыла комиссия по чрезвычайным ситуациям при Витебском горисполкоме. Сотрудники МЧС совместно с коммунальными службами провели обследование территории, организовали ограждение опасной зоны и начали укрепление береговой линии. По официальным данным, пострадавших среди населения нет. Проводятся восстановительные работы и анализ технического состояния близлежащих объектов.

Официальные рекомендации и прогноз

По информации Витебского областного управления МЧС, в ближайшие дни возможны кратковременные осадки, однако значительных ливней не ожидается. Жителям города рекомендуется соблюдать меры безопасности, не приближаться к зонам возможного подмыва грунта и при необходимости эвакуировать имущество из подвальных помещений.