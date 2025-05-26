Сильный ливень затопил Витебск: пострадали дороги, магазины и торговые центры

Вечером 25 мая Витебск столкнулся с мощным ливнем, который привёл к масштабным подтоплениям в различных районах города. Особенно пострадали улицы Воинов-Интернационалистов, Максима Горького, Новолуческая, Лазо, а также перекрёсток Московского проспекта и Бешенковичского шоссе. На улице Воинов-Интернационалистов очевидцы зафиксировали, как из ливневого колодца бил фонтан воды. Автомобилисты с трудом передвигались по затопленным дорогам, пробираясь через глубокие лужи.

Сильные осадки также затопили помещения: вода проникла в пункт выдачи Wildberries на Московском проспекте и в торговый центр «Корона» на Бешенковичском шоссе. Спасательные и коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий, однако официальных сообщений о пострадавших или эвакуации не поступало.

Этот инцидент вновь подчеркнул недостаточную эффективность системы ливневой канализации в Витебске. Подобные ситуации уже происходили ранее, когда сильные дожди приводили к аналогичным подтоплениям. Местные жители выражают обеспокоенность и призывают власти принять меры для модернизации городской инфраструктуры.

По данным метеослужб, в ближайшие дни в Витебске сохраняется вероятность осадков, что может осложнить ситуацию в районах с уже нарушенной дренажной системой. Горожанам рекомендуется быть осторожными и избегать передвижения по затопленным участкам.