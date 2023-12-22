В Лиозненском районе река вышла из берегов и затопила мост

Вчера, 21 декабря, на территории Лиозненского района произошло затопление участка дороги и небольшого железобетонного автомобильного моста рядом с деревней Кучинщина. Эта ситуация возникла из-за повышения уровня воды в реке Ордышевка. Общая протяженность подтопленного участка составляет 8 метров, а моста – 6 метров. Максимальная высота уровня воды над поверхностью моста достигла 10 сантиметров.

Счастливо, пострадавших нет, и жизнеобеспечение населения не пострадало. В настоящее время специалисты МЧС ведут наблюдение за гидрологической обстановкой в регионе.

Этот низководный мост периодически затапливается, но ранее такие случаи обычно происходили во время весеннего паводка.

Этой осенью во Витебской области в конце ноября выпало значительное количество снега. Под воздействием низких температур образовался снежный покров высотой несколько десятков сантиметров. С наступлением теплой погоды в середине декабря снег стремительно начал таять, вызывая повышение уровня рек из-за талых вод.

В течение последней недели средняя суточная температура на метеостанции Витебска отклонялась от нормы на +7,5 °C. С начала декабря в этом регионе выпало уже 98% от обычного месячного количества осадков.

Уровень воды в пределах города Витебска приблизительно составляет 275 сантиметров над уровнем гидрологического поста. За последние несколько дней он увеличился почти вдвое. Прибрежная зона реки Двины в городе начинает затапливаться приблизительно при уровне в 550 сантиметров над уровнем гидропоста.