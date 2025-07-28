В Витебске обрушился берег: что происходит на месте происшествия

В минувшую субботу в Витебске произошёл серьёзный обвал берега у микрорайона Верховье. Из-за продолжительных дождей, которые этим летом буквально не прекращаются, произошло подмывание почвы, и часть берега — площадью около 100 на 100 метров — ушла вниз. Пострадали хозяйственные постройки, но, к счастью, люди и жилые дома не задело.

Как сообщил заместитель главы администрации Железнодорожного района Витебска Александр Клячин, восстановительные работы начались незамедлительно. Восстановление дороги, которая ранее проходила вдоль берега, не планируется, так как она использовалась исключительно для хозяйственных нужд.

Что вызвало обвал?

Ситуация осложняется тем, что рядом с местом обрушения расположен глубокий карьер (до 20 м), отделённый от реки узкой полосой земли. По предварительной версии, подземные воды могли подмыть перешеек, и в результате изменения уровня воды в Западной Двине, поток из карьера прорвался в реку, буквально «сложив» часть берега.

Образовавшееся новое русло ручья требует дополнительного укрепления. Власти обещают привести в порядок оба берега и обеспечить безопасность зоны.

Масштабы восстановления

Для укрепления берега уже доставлено более 230 самосвалов по 20 тонн с грунтом и твердыми породами. Материалы завозятся из доломитового карьера «Гралево», а в работах задействованы 10 строительных и дорожных организаций, предоставивших технику: самосвалы, бульдозеры и экскаваторы.

Проблемы с затоплением

Помимо обрушения, обильные осадки привели к подтоплению приусадебных участков в том же микрорайоне. Местные жители надеются, что меры, предпринимаемые администрацией, предотвратят дальнейшие последствия.

Работы по стабилизации ситуации будут продолжаться до тех пор, пока не будет полностью обеспечена безопасность жителей и укреплён рельеф. Новая береговая линия, скорее всего, останется частью изменённого ландшафта.