В Витебске пассажир погиб после падения из автобуса: водителя наказали

В Витебске произошёл трагический случай, завершившийся смертью пассажира и уголовным делом против водителя общественного транспорта.

Инцидент случился на маршруте №3 во время остановки на улице Космонавтов, по пути к проспекту Кирова. Водитель автобуса 1972 года рождения, завершив посадку и высадку, закрыл двери и продолжил движение. Однако вскоре, взглянув в зеркало заднего вида, заметил, что между дверями оказался зажат человек.

Шофёр не остановился сразу, и спустя несколько мгновений зажатый пассажир — мужчина 1958 года рождения — выпал из автобуса и ударился о дорожное покрытие. В результате падения он получил серьёзные травмы.

Пострадавшего срочно доставили в областную больницу, где врачи в течение более месяца боролись за его жизнь. К сожалению, несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось — он скончался от полученных повреждений.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело за нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее гибель человека. Суд признал водителя виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года, а также пятилетний запрет на деятельность, связанную с управлением транспортом.

Кроме того, суд постановил взыскать с владельца автобуса 27 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда, причинённого семье погибшего.