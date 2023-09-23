В Ушачском районе легковушка столкнулась с автобусом

Авария произошла днем 23 сентября на 20-м километре трассы Р-29 “Ушачи – Вилейка”.

По предварительной информации, житель Ушачского района 1958 года рождения, управляя автомобилем Audi, отвлекся от управления транспортным средством и допустил касательное столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом “ПАЗ”.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка.