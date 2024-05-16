В России задержали витебского врача Владимира Мартова

Репрессии
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Оперативники уголовного розыска России задержали в городе Мурино витебского врача Владимира Мартова – бывшего заведующего отделением анестезиологии и реанимации Витебской больницы скорой помощи. Об аресте сообщает «Фонтанка.ру».

Доктор Мартов был задержан 14 мая. Он находился в розыске по запросу силовиков РБ. Врачу инкриминируется организация либо участие в экстремистском формировании. Поводом для ареста стало интервью одному из беларуских СМИ.

Мартова доставили в отделение полиции Всеволожского района Ленинградской области России.

В 2020 году Владимир Мартов открыто критиковал позицию властей в отношении пандемии коронавируса, говорил о реальной ситуации и проблемах медиков. Он смело заявлял о недопустимости жестокости силовиков после выборов.

3 апреля 2021 года Мартова уволили. В 2022 году врача задержали и приговорили к административному аресту на семь суток.

Жители Витебска требовали от властей продлить контракт с доктором Мартовым, но не были услышаны.

«Фашистов и карателей в Беларуси не потерпят» Доктор Мартов — о жестокости силовиков после выборов

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