Рекордно низкие надои молока в Витебской области: статистика по районам в январе 2024 года

В январе текущего года Витебская область столкнулась с низкими показателями надоев молока, особенно в Шумилинском, Миорском и Чашникском районах.

В Шумилинском районе за первый месяц 2024 года был отмечен рост надоев молока до 161 килограмма от коровы, что на 19,4% больше, чем в январе 2023 года. Средний дневной удой достиг 5 литров.

В Миорском районе средний месячный удой составил 175 килограммов, хотя этот показатель снизился на 2,1% по сравнению с прошлым годом. Здесь дневной надой составил 5,5 литров.

В Чашникском районе уровень надоев составил 198 килограммов молока в месяц, что в пересчете дает 6,2 литра в день. Однако производство молока снизилось на 6,8% по сравнению с январем 2023 года.

Товарность молока также оказалась ниже в этих районах: 88,2% в Шумилинском, 83,6% в Миорском и 85,9% в Чашникском. Миорский район выделился самыми низкими показателями товарности молока в области.

Ранее сообщалось о критически низких надоях в некоторых колхозах Шумилинского района, где уровень снижения достигал 1,3 литра молока от коровы в день. Эта ситуация стала причиной начала процесса банкротства для некоторых хозяйств, включая КУСП “Мишневичи”. В то время как Оршанский и Витебский районы продемонстрировали лучшие результаты, надоив 551 и 530 килограммов молока от коровы в месяц соответственно.