Из хранилищ двух колхозов в Дубровенском и Крупском районах похищено более 450 тонн зерна

На одном из крупнейших предприятий Оршанского района поступило более 450 тонн зерна, похищенного у двух сельхозорганизаций, причинив ущерб в размере свыше 265,000 рублей.

Установлено, что директор одного из аграрных предприятий Дубровенского района Витебской области, в сговоре со своим заместителем, совершил кражу более 101 тонны зерна пшеницы и 27 тонн зерна рапса с 14 августа по 18 сентября. Общий ущерб от их действий составил не менее 70,000 рублей.

В Крупском районе Минской области с 1 августа по 12 октября главный агроном сельхозпредприятия, в сговоре с заведующей складом и трактористом-машинистом, с пособничеством еще одного человека, похитили не менее 331 тонны зерна стоимостью более 195,000 рублей.

Похищенное зерно из Дубровенского района было поставлено на крупное агропромышленное предприятие в Оршанском районе. Большая часть зерна, похищенного в Крупском районе, также была сдана на это предприятие. Незаконные действия были обнаружены и пресечены сотрудниками Оршанского отделения уголовного розыска.

Прокуратура Витебской области инициировала два уголовных дела по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь, связанных с хищением путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Для проведения предварительного расследования дела были переданы в управление Следственного комитета по Витебской области, как сообщила служба информации областной прокуратуры.