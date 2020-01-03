Хороший отдых и кража 35000 рублей

Как правило, празднование знаменательных дат, встречи давних друзей, вечер пятницы и прочее не обходятся без алкоголя. Причем итог таких вечеринок иногда имеет одинаковый сценарий. Компания отдыхает, выпивает, расслабляется, а потом…веселье омрачается неприятными моментами. Очнувшись после алкогольного забытия, человек обнаруживает пропажу дорогостоящей вещи, денег или украшений.

В Оршанское РУВД обратился 24-летний местный житель, который заявил о краже 35 000 российских рублей. Пропажу денег он обнаружил после ухода из квартиры, гостившей у него 17-летней девушки.

Оперативники уголовного розыска оперативно установили подозреваемую. В отношении девушки следователи возбудили уголовное дело, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.