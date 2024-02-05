Непроизводственное выбытие КРС в Чашникском районе увеличилось более чем в полтора раза

Как сообщает прокуратура Чашникского района, по состоянию на 1 ноября 2023 года, количество скота в районе уменьшилось на 2184 головы, достигнув отметки в 15469. Это означает, что каждая восьмая корова или бычок были утрачены.

Непроизводительное выбытие крупного рогатого скота (КРС) составило 4010 животных, превышая на 2500 единиц показатель за аналогичный период в 2022 году. Из этого числа 583 животных (на 350 больше, чем годом ранее) погибли, 456 голов (-186) были убиты на фермах, 2270 голов (+1460) экстренно отправлены на мясоперерабатывающие предприятия, а еще 701 голову (-504) удалось реализовать населению.

Эти показатели сделали Чашникский район одним из наихудших среди районов Витебской области за десять месяцев.

Прокуратурой установлено, что причиной неблагоприятной ситуации стали неорганизованность, нераспорядительность и безответственность руководителей и специалистов аграрных организаций, а также должностных лиц государственных органов в сфере сельского хозяйства.

В результате представления прокуратуры, 7 руководителей предприятий АПК были привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.