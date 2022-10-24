В Глубокском районе по факту недостачи крупного рогатого скота возбуждено еще одно уголовное дело

Витебская область
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Прокуратора возбудила уголовное дело в отношении должностного лица управления по сельскому хозяйству и продовольствию Глубокского райисполкома.

Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по ч.2 ст.425 УК Республики Беларусь. Мужчина подозревается в бездействии при сокрытии другими недостачи крупного рогатого скота на ферме. В частности, он знал о недостаче, но не принял должных мер. Это способствовало совершению преступления работниками сельскохозяйственного предприятия, пишет БелТА.

Отмечается, что указанные обстоятельства прокуратура установила во время расследования ранее возбужденного уголовного дела в отношении должностных лиц предприятия АПК Глубокского района. Еще летом 2022 года фигурантов дела подозревали в служебном подлоге с целью сокрытия недостачи 240 голов КРС. Прокуратура нашла несоответствия в актах на выбытие животных, товарно-транспортных накладных и ежемесячных отчетах о реализации скота работникам предприятия и населению.

Уголовное дело направлено в Глубокский районный отдел Следственного комитета.

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Витебская область сельское хозяйство
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