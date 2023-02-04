С начала года в Витебской области за сокрытие падежа скота возбуждено пять уголовных дел

За сокрытие падежа скота возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц сельхозорганизаций в Чашникском и Шумилинском районах Витебской области.

По результатам совместных проверочных мероприятий Комитета госконтроля и УДФР КГК по Витебской области, были выявлены факты реализации в сельхозорганизациях скота частникам.

Выяснилось, что отдельными орга­низациями на государствен­ные мясокомбинаты скот практически не сдавался, а реализовывался. Мя­окомбинаты были загруже­ны на четверть своих произ­водственных возможностей. Только после вмешательства Комитета скот начали сдавать на мясокомбинаты государ­ственного сектора, что позво­лило увеличить их загрузку.

По фак­там сокрытия падежа скота в Чашникском районе в январе текущего года возбуждено четыре уголовных дела по части пер­вой статьи 427 (служебный подлог) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в Шу­милинском районе – еще одно.

В отношении одного из недобросовестных частных «мясников» приняты меры по исключению его из реестра переработчиков, что также позволит перенаправить сда­ваемый ему скот на госпред­приятия.

Лиозненскому райисполкому совместно с правоохранителями предложено дать правовую оценку по фактам реализации сельхозорганизациями района скота по ценам ниже его себестоимости, а также оформления продажи скота на работников организаций и население для сокрытия его падежа либо реализации частным переработчикам.