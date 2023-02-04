С начала года в Витебской области за сокрытие падежа скота возбуждено пять уголовных дел

За сокрытие падежа скота возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц сельхозорганизаций в Чашникском и Шумилинском районах Витебской области.
По результатам совместных проверочных мероприятий Комитета госконтроля и УДФР КГК по Витебской области, были выявлены факты реализации в сельхозорганизациях скота частникам.
Выяснилось, что отдельными организациями на государственные мясокомбинаты скот практически не сдавался, а реализовывался. Мяокомбинаты были загружены на четверть своих производственных возможностей. Только после вмешательства Комитета скот начали сдавать на мясокомбинаты государственного сектора, что позволило увеличить их загрузку.
По фактам сокрытия падежа скота в Чашникском районе в январе текущего года возбуждено четыре уголовных дела по части первой статьи 427 (служебный подлог) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в Шумилинском районе – еще одно.
В отношении одного из недобросовестных частных «мясников» приняты меры по исключению его из реестра переработчиков, что также позволит перенаправить сдаваемый ему скот на госпредприятия.
Лиозненскому райисполкому совместно с правоохранителями предложено дать правовую оценку по фактам реализации сельхозорганизациями района скота по ценам ниже его себестоимости, а также оформления продажи скота на работников организаций и население для сокрытия его падежа либо реализации частным переработчикам.
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