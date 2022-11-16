Три работника предприятия Витебского района скрыли падеж более 150 голов КРС

Прокуратура Витебского района возбудила уголовное дело по факту сокрытия падежа на сельхозпредприятии более 150 голов крупного рогатого скота.

В служебном подлоге подозревают главного зоотехника, главного ветеринарного врача, а также заведующего фермой. В ходе следственных мероприятий стало известно, что они с января прошлого года по октябрь текущего вносили в отчеты о движении скота и птицы заведомо ложные данные. Кроме того, неправдоподобными были записи об общем количестве выбывших в результате падежа животных. Таким образом по оперативным данным стало известно, что в прошлом году был скрыт падеж 86 голов крупного рогатого скота и еще 70 – в нынешнем.

По данным прокуратуры, мотивом подельников для совершения такого нарушения стала корыстная и другая личная заинтересованность. Так, все они пытались избежать материальной и дисциплинарной ответственности за то, что ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности и не обеспечили сохранность животных.