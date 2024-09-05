Каждая 11-я тонна зерна намолочена в Витебской области

В Витебской области уже намолочено 636 300 тонн зерновых и зернобобовых культур. Для этого было убрано 285 100 гектаров посевных площадей.

Средняя урожайность в регионе составляет 22,3 центнера с гектара, однако лучшие результаты показал Оршанский район, где урожайность достигает 38,2 центнера с гектара.

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, по состоянию на 3 сентября в стране намолочено 6 775 000 тонн зерновых и зернобобовых культур. Таким образом, каждый одиннадцатый килограмм урожая приходится на Витебскую область.

Кроме того, продолжаются работы по заготовке кормов для крупного рогатого скота. На условную голову скота заготовлено 16,49 центнеров кормовых единиц, что почти совпадает со среднереспубликанским показателем (16,5). Для сравнения, на тот же период 2023 года в Витебской области удалось заготовить лишь 10,99 центнеров кормовых единиц.