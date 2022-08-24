В Оршанском районе работники сельхозпредприятия незаконно продали четыре коровы

В Оршанском районе 21-летний заведующий фермой и его 37-летний подчиненный похищали коров из местного стада, а затем продавали по заниженной цене. Заведующий, пользуясь своим служебным положением, списывал здоровых животных как падеж. Коров пускали на мясо, которое покупал местный мясник.

Таким образом два работника сельхозпредприятия незаконно продали 4 коровы. Во время последней сделки их и взяли с поличным. При себе у участников мошеннической схемы была туша 600-килограммовой коровы. По фактам хищений КРС и его последующей продажи Оршанский РУВД ведет проверку.