В Оршанском районе работники сельхозпредприятия незаконно продали четыре коровы

Витебская область
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В Оршанском районе 21-летний заведующий фермой и его 37-летний подчиненный похищали коров из местного стада, а затем продавали по заниженной цене. Заведующий, пользуясь своим служебным положением, списывал здоровых животных как падеж. Коров пускали на мясо, которое покупал местный мясник.

Таким образом два работника сельхозпредприятия незаконно продали 4 коровы. Во время последней сделки их и взяли с поличным. При себе у участников мошеннической схемы была туша 600-килограммовой коровы. По фактам хищений КРС и его последующей продажи Оршанский РУВД ведет проверку.

13 уголовных дел возбуждено в АПК Витебской области. Кто ответит за падеж 11000 коров?

Витебская область криминал происшествие сельское хозяйство
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