В Глубокском районе возбудили уголовное дело в отношении 5 завферм

Происшествия
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За сокрытие падежа крупного рогатого скота в Глубокском районе возбудили уголовное дело в отношении 5 заведующих фермами.

Проверка КГК выявил, что для сокрытия падежа КРС заведующие фермами оформляли документы, по которым животные якобы продавались колхозникам.

В результате за 2019 – 2020 год так «списали» падеж 158 животных. Акты на реализацию скота работникам предприятия средним живым весом одной головы 84 килограммов (от 21 килограмма до 460 килограммов) были составлены на общую сумму более 43 000 рублей.

По материалам этой проверки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 427 УК (служебный подлог) по факту внесения заведомо ложных сведений в официальные документы с целью искажения данных государственной статистической отчетности в отношении пяти заведующих ферм. В отношении руководителей предприятия сейчас проводятся следственные мероприятия.

Аналогичные факты сокрытия падежа имеют место и в других хозяйствах области, отмечает КГК. При этом по фактам сокрытия падежа со стороны уполномоченных органов и организаций должные меры не принимаются.

Всего по данным Госконтроля в Витебской области в 2020 году по сравнению с 2019 году падеж крупного рогатого скота вырос в 7 районах.

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