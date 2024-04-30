Птицефабрика в Городке планирует инвестировать 1,5 млн рублей в линию по переработке куриного помета

Акционерное общество “Птицефабрика Городок” планирует приобрести линию для переработки куриного помета. Согласно техническому заданию, оборудование должно быть способно обработать не менее 150 тонн помета в гранулы за 8 часов рабочего времени.

Произведенные гранулы будут упаковываться в мешки весом 5, 10 и 25 килограммов, либо в биг-бэги вместимостью 500 и 1000 килограммов. Этот продукт используется как органическое удобрение. По текущим данным, розничная цена за килограмм такого удобрения в Беларуси составляет около 4 рублей.

Предполагается, что оборудование будет установлено на птицефабрике к 1 декабря текущего года. Планируемая стоимость приобретения составляет 1 500 000 рублей, и финансирование осуществляется за счет собственных средств предприятия.