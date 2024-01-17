Сельскохозяйственный сектор Витебской области обречен на снижение

В течение 2023 года в Витебской области объем производства сельскохозяйственной продукции уменьшился на 5,4% по сравнению с предыдущим периодом.

Всего хозяйства всех категорий, включая сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения, произвели продукции сельского хозяйства на сумму 3 593 600 000 рублей в текущих ценах, что составляет 94,6% по сравнению с 2022 годом в сопоставимых ценах.

В сельскохозяйственных организациях объем производства составил 2 824 200 000 рублей, что соответствует 94,2% уровню предыдущего года.

Несмотря на общий сниженный объем производства, в хозяйствах всех категорий наблюдается увеличение производства мяса (скота и птицы в живом весе) на 5 400 тонн (236 100 тонн против 230 700 тонн в 2022 году) и молока на 26 000 тонн (781 400 тонн против 755 400 тонн). Однако производство яиц снизилось на 18 200 000 штук (451 600 000 против 469 800 000). Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур также сократился на 416 600 тонн (39%) до 646 700 тонн, сравнимо с уровнем 1 063 300 000 тонн в предыдущем году.

Примечательно, что намолотили больше рапса (74 400 тонн против 69 400 тонн), а также собрали больше картофеля (453 600 тонн против 426 900 тонн). В то же время урожай овощей уменьшился до 287 700 тонн, что менее чем в 2022 году (307 600 тонн).