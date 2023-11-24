Крупное нефтехранилище «Гомельтранснефть Дружба» горело в Полоцком районе. Что произошло?

Витебск
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23 ноября в Полоцком районе произошел пожар на 30-тысячном подземном резервуаре на территории филиала по транспортировке нефти “Новополоцк” ОАО “Гомельтранснефть Дружба”.

Информация о возгорании резервуара возле деревни Бездедовичи поступила к спасателям в 13:23. В 14:40 МЧС объявило о том, что пожар ликвидирован.

Согласно сообщению ведомства, резервуар не находился в эксплуатации и находился на стадии ремонта. Возгорание произошло в остатках нефтепродуктов. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Сообщается, что в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Правоохранительные органы не комментируют масштабное происшествие.

Важно отметить, что подобные ситуации могут иметь серьезные последствия для окружающей среды, населения и экономики региона. В случае возникновения подобных ситуаций, международные организации и правительства могут предпринимать усилия для ограничения негативных последствий и минимизации вреда. Беларусь находится в международной изоляции после выборов 2020 года и, особенно, с началом военного вторжения России в Украину. В таких условиях международной помощи ждать не приходится.

Следует отметить, что на крупных нефтяных объектах могут возникать различные чрезвычайные происшествия. Приведем некоторые из наиболее распространенных версий возникновения подобных пожаров:

  1. Ракетные атаки: Объекты нефтяной инфраструктуры в нашем регионе регулярно подвергаются ракетным атакам, горят нефтяные терминалы в России, Украине, происходят взрывы трубопроводов в Балтийском море. Подобные действия могут осуществляться одной из сторон боевых действий, что может привести к мгновенному возгоранию или взрывам нефтяных установок и хранилищ.
  2. Саботаж и поджоги: Сотрудники предприятия в знак протеста могут проводить саботаж, взрывы или другие акты на нефтяных объектах, вызывая пожары и причиняя ущерб экономическим интересам власти.
  3. Человеческий фактор, ошибки руководства или исполнителей: В некоторых случаях нарушение правил эксплуатации оборудования и техники безопасности могут привести к не контролируемому возгоранию.

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Крупное нефтехранилище горело в Полоцком районе. Видео

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