23 ноября в Полоцком районе произошел пожар на 30-тысячном подземном резервуаре на территории филиала по транспортировке нефти “Новополоцк” ОАО “Гомельтранснефть Дружба”.

Информация о возгорании резервуара возле деревни Бездедовичи поступила к спасателям в 13:23. В 14:40 МЧС объявило о том, что пожар ликвидирован.

Согласно сообщению ведомства, резервуар не находился в эксплуатации и находился на стадии ремонта. Возгорание произошло в остатках нефтепродуктов. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Сообщается, что в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Правоохранительные органы не комментируют масштабное происшествие.

Важно отметить, что подобные ситуации могут иметь серьезные последствия для окружающей среды, населения и экономики региона. В случае возникновения подобных ситуаций, международные организации и правительства могут предпринимать усилия для ограничения негативных последствий и минимизации вреда. Беларусь находится в международной изоляции после выборов 2020 года и, особенно, с началом военного вторжения России в Украину. В таких условиях международной помощи ждать не приходится.

Следует отметить, что на крупных нефтяных объектах могут возникать различные чрезвычайные происшествия. Приведем некоторые из наиболее распространенных версий возникновения подобных пожаров: