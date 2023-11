Небезопасные товары детской одежды и обуви, представленные на продажу выявлены в Витебской области

В результате проверки Госстандарта Витебской области было выявлено, что детская одежда и обувь, поступившая из пяти различных компаний Китая и России, не соответствуют стандартам безопасности. Некоторые из этих продуктов оказались небезопасными для использования.

Среди проблемной продукции выявлены открытые туфли для мальчиков, произведенные компанией TAIZHOU HAODEBAO SHOES CO., LTD под маркой Biker. В этих туфлях использовалась вкладная стелька из синтетической кожи, что не соответствует стандартам безопасности. Также были обнаружены проблемы с трикотажными утепленными комбинезонами для девочек модели AW23B004 от XIAMEN UNACOO GARMENTS CO., LTD из Китая. Испытания показали, что способность ткани впитывать и отдавать влагу была ниже установленной нормы почти в два раза.

Другие продукты, такие как комбинезоны для мальчиков модели AW23B012 от FUJIAN ANXI FOREIGN TRADE CORPORATION, также не прошли проверку на соответствие стандартам безопасности. Было установлено занижение показателя на 8,1%, когда требовалось 10%. Блузы для девочек-школьниц от московского ИП Давыдкин Н.М. (модель ШФ-20231861, маркировка Daniele Patrici) также не прошли проверку на гигроскопичность, показав значительное отклонение от установленных норм.

Также были обнаружены проблемы с воздухопроницаемостью брюк для мальчиков школьного возраста, выпущенных китайской компанией Shanghai Maantown Industrial Co., Ltd (маркировка Daniele Patrici). Специалисты обнаружили расхождение в воздухопроницаемости, что не соответствует установленным стандартам.

В результате Госстандарт Беларуси запретил ввоз и обращение данной продукции на своей территории, а также прекратил действие сертификатов соответствия, которыми она сопровождалась.