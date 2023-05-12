Витебские таможенники пресекли контрабанду бижутерии и других товаров стоимостью свыше 170 тыс. рублей

Попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС партии бижутерии, косметики и товаров для дома выявили витебские таможенники.

Грузовой автомобиль МАN литовского перевозчика следовал из Литвы на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Урбаны».

Согласно товаросопроводительным документам, в транспортном средстве перемещали бывшие в употреблении одежду и обувь. При проведении таможенного досмотра установлено, что грузовом отсеке находятся не заявленные в документах бижутерия, аксессуары, косметика, товары для дома, новая одежда и другие товары стоимостью свыше 170 тыс. рублей.

По факту нарушения законодательства Витебской таможней начат административный процесс в соответствии.