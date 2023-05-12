Витебские таможенники пресекли контрабанду бижутерии и других товаров стоимостью свыше 170 тыс. рублей

Витебск
Автор Опубликовано

Попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС партии бижутерии, косметики и товаров для дома выявили витебские таможенники.

Грузовой автомобиль МАN литовского перевозчика следовал из Литвы на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Урбаны».

Согласно товаросопроводительным документам, в транспортном средстве перемещали бывшие в употреблении одежду и обувь. При проведении таможенного досмотра установлено, что грузовом отсеке находятся не заявленные в документах бижутерия, аксессуары, косметика, товары для дома, новая одежда и другие товары стоимостью свыше 170 тыс. рублей.

По факту нарушения законодательства Витебской таможней начат административный процесс в соответствии.

Часы под старину и нежнейший сыр — в Витебской области задержана контрабанда из Литвы

Витебск происшествие ЧП
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by