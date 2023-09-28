Тенденции в спортивной моде

Занятия спортом давно стали привычными для современных людей. Мы совершаем утренние пробежки, ходим в фитнес-клубы, тренажерные залы. На тренировках, как и в повседневной жизни, хочется выглядеть стильно и красиво. Спортивные костюмы и отдельные элементы спортивной одежды надевают также на прогулку по городу, в загородные поездки и даже на работу, если на ней нет строгого дресс-кода.

Модная спортивная одежда для мужчин

Сегодня наиболее популярны простые модели спортивных костюмов без избыточных элементов декора. Они хорошо сидят по фигуре, сохраняют форму после многочисленных стирок. Изделия сшиты из синтетических материалов высокого качества: поиэстера, эластана и т. д.

Цвет мужских спортивных костюмов может быть разным: черным, серо-голубым, темно-зеленым, бежевым, кофейным. Штаны с манжетами идеально подойдут для юношей и мужчин зрелого возраста. Изделия не стесняют движений, не «парусят» при ходьбе и беге – этому препятствует резинка внизу штанин.

Становятся распространенными худи. Их носят не только со спортивными брюками, но и с джинсами. Капюшон заменяет шапку в ветреную холодную погоду.

В горные походы, на утреннюю пробежку в холодное время года надевают ветровки. Сейчас вошли в моду модели с расцветкой в виде российского триколора.

Утренние пробежки принято совершать в майках, которые имеют плоские швы.

В моду также вошли футболки с яркими принтами. На изделиях могут быть изображены супергерои, животные, логотип какой-либо организации.

Модная спортивная одежда для женщин

В моду входит женская спортивная одежда в стиле оверсайз: широкие удлиненные штаны, свободные футболки и худи. Модницы покупают леггинсы, лосины, шорты, велосипедки, которые имеют высокую посадку. Такие модели выделяют талию и помогают втянуть живот.

Яркий тренд сезона – спортивная одежда с вырезами и сетчатыми вставками. Изделия помогают создать впечатляющий и слегка соблазнительный образ.

Современным девушкам подойдут кроп-топы. Они оголят живот, закроют его только на верхней границе талии.

На занятия в фитнес-клубы женщины надевают спортивные майки из эластичных материалов. Изделия имеют противомикробную пропитку, которая препятствует распространению бактерий и грибков, эффективно устраняет запахи пота. Модную майку для фитнеса вы можете выбрать в каталоге интернет-магазина Nordski.

На утренние пробежки можно отправляться в майках и футболках. В моду входят женские футболки с анималистическими принтами, звездочками, какими-либо надписями. Изделия с геометрическими фигурами подчеркивают красоту женской фигуры.

Модные спортивные костюмы для представительниц слабого пола могут быть классических цветов: черного, серого, молочного, коричневого, бежевого. Популярны также более нежные оттенки: голубой, лиловый, лимонный, ярко-розовый, светло-зеленый.

Таким образом, спортивная мода многообразна. Одеваться стильно, быть привлекательным и комфортно себя чувствовать могут мужчины и женщины любого возраста. Нужно лишь правильно подобрать модель одежды.