Сегодня власти Витебской области подняли цены на проезд в общественном транспорте

Витебская область
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С 13 апреля в Витебской области вырастут тарифы на проезд в городском и пригородном транспорте. Соответствующее постановление областного исполнительного комитета опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает Витебский курьер.

Стоимость одного талона на проезд в автобусе, троллейбусе или трамвае увеличится на 10 копеек — с 80 до 90 копеек. При покупке талона у водителя придётся заплатить уже 95 копеек вместо прежних 85.

Также пересчитаны тарифы на пригородные маршруты. Теперь проезд за 1 км составит:

  • на обычных рейсах — 0,11 рубля (ранее 0,10),

  • на скоростных — 0,13 рубля (было 0,12),

  • на экспрессных — 0,14 рубля (вместо 0,13),

  • на дополнительных — 0,13 рубля (ранее 0,12).

Подорожали и проездные билеты. Их стоимость зависит от численности населения конкретного города. Так, месячный проездной на один вид транспорта будет стоить:

  • в городах с населением свыше 250 тысяч человек — 40,50 рубля (вместо 36),

  • в городах от 50 до 250 тысяч — 39,43 рубля (ранее 35,05),

  • в населённых пунктах с численностью до 50 тысяч — 34,42 рубля (вместо 30,60).

Полный перечень новых тарифов доступен на официальном ресурсе.

Ранее аналогичные изменения вступили в силу в Минске, Минской, Могилёвской, Брестской и Гродненской областях. Теперь единственным регионом, где стоимость проезда пока остаётся прежней, остаётся Гомельская область.

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