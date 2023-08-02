Белорусские ударные вертолеты вторглись в воздушное пространство Польши. Блок НАТО отреагировал

Власти Польши сообщили о вторжении в суверенное воздушное пространство страны белорусских военных вертолётов. С заявлением выступило польское министерство обороны, отметив, что руководство НАТО уже проинформировано об инциденте.

“1 августа 2023 года произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, проводившими учения вблизи границы. Пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что затрудняет его обнаружение радиолокационными системами“, – говорится в сообщении Минобороны. В нём также отмечается, что ранее минский режим проинформировал польскую сторону об учениях.

Глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак в связи с взрывоопасной ситуацией на границе с Беларусью созвал заседание комитета национальной безопасности. Блащак распорядился увеличить численность военнослужащих на границе и выделить дополнительные силы и средства, включая боевые вертолёты.

Одновременно отмечается, что в МИД Польши вызван временный поверенный в делах Беларуси. Также в Варшаве отмечают, что в последнее время Беларусь и Россия “активизировали гибридную деятельность против Республики Польша”.

О том, что вертолеты Беларуси залетали в воздушное пространство Польши, писали аналитики SluzbyiObywatel. По их данным, вертолеты Ми-24 и Ми-8 залетели примерно на 3 километра вглубь территории Польши, после чего развернулись и улетели в Беларусь. Авиагруппу ВВС Беларуси зафиксировали на фото и видео местные жители.

Минобороны Беларуси отвергло обвинения, назвав их надуманными. “Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы”, – приводит “Интерфакс” во вторник вечером заявление белорусского ведомства.

Напомним, что 29 июля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 наёмников российской террористической группировки “ЧВК Вагнер”, находящихся в Беларуси, переброшены в район так называемого Сувалкского коридора, к границам Польши и Литвы. Военные эксперты видят в этом угрозу возможного вторжения России и Беларуси в Польшу и Литву с целью перерезания Сувалкского коридора, разделяющего страны Балтии от Польши и, следовательно, вообще Западной Европы.

Российские наёмники террористической организации “ЧВК Вагнер” были переброшены в Беларусь после попытки мятежа в России в конце июня. Белорусские власти сообщили, что головорезы группировки “ЧВК Вагнер” будут обучать белорусских военных.

Александр Лукашенко на днях на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что вагнеровцы “стали напрягать” Минск заявлениями, что им “хочется на Запад, на экскурсию в Жешув”. отметим, что в польском городе Жешув расположен аэродром, на который поставляется западная военная техника и вооружения в рамках помощи Украине. Ряд комментаторов, в том числе на Западе, интерпретировали заявление Лукашенко как угрозу вторжения со стороны Беларуси.

1 августа Александр Лукашенко, выступая в Брестской области в западной Беларуси, назвал свои слова о вагнеровцах и их желании побывать в Жешуве шуткой. При этом в том же выступлении Лукашенко выразил уверенность, что неподконтрольная ему армия наёмников “ЧВК Вагнер” действительно может напасть на Польшу, и отметил, что только белорусские власти их от этого с трудом удерживают. Ситуация продолжает накаляться. Некогда нейтральное независимое государство Беларусь в любой момент может оказаться самым опасным местом на планете.

Читайте также: