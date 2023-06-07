Маршрут Минск – Витебск вошел в тройку наиболее популярных на БЖД с начала года

По предварительным данным в январе–мае 2023 года Беларуская железная дорога перевезла во всех видах сообщений более 24 млн пассажиров.
Внутри республики наиболее популярными маршрутами у пассажиров были Минск – Брест, Минск – Гомель и Минск –Витебск.
В международном сообщении наибольшим спросом пользовались поезда, курсирующие между Минском и Москвой, Минском и Санкт-Петербургом.
Всего с начала года в международном сообщении перевезено более 1 млн пассажиров.
БЖД назначила дополнительные поезда во время проведения «Славянского базара в Витебске»