Маршрут Минск – Витебск вошел в тройку наиболее популярных на БЖД с начала года

По предварительным данным в январе–мае 2023 года Беларуская железная дорога перевезла во всех видах сообщений более 24 млн пассажиров.

Внутри республики наиболее популярными маршрутами у пассажиров были Минск – Брест, Минск – Гомель и Минск –Витебск.

В международном сообщении наибольшим спросом пользовались поезда, курсирующие между Минском и Москвой, Минском и Санкт-Петербургом.

Всего с начала года в международном сообщении перевезено более 1 млн пассажиров.