БЖД назначила дополнительные поезда во время проведения «Славянского базара в Витебске»

Витебск
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Как сообщает пресс-центр БЖД, дополнительный поезд № 644/643 Минск – Витебск – Минск с 12 по 17 июля будет отправляться из Минска в 12.30 и прибывать в Витебск в 16.05, остановок в пути не предусмотрено. Отправление обратно из Витебска с 13 по 18 июля – в 1.28, прибытие в Минск – в 5.41. Расписание движения составлено с учетом программы фестиваля: пассажиры смогут приехать в Витебск к вечерней концертной программе, а после ее окончания вернуться прямым ночным поездом.

Дополнительный поезд международных линий № 209/210 Витебск – Москва – Витебск предназначен для российских гостей. Он будет курсировать с 11 по 18 июля. Гости и участники фестиваля смогут уехать из Москвы в 23.49 и прибыть в Витебск утром следующего дня в 8.36. Из Витебска поезд отправится в 7.10 и прибудет обратно в Москву в 16.59.

БЖД назначила дополнительные поезда в сообщении Витебск – Москва и Минск

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