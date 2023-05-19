БЖД назначила дополнительные поезда в сообщении Витебск – Москва и Минск

БЖД на время проведения фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» назначила поезд международных линий №209/210 Витебск-Москва-Витебск. Он будет курсировать между двумя городами ежедневно с 11 по 18 июля, а его расписание составлено с учётом программы фестиваля.

Из Москвы поезд отправится в 23:49 и прибудет в фестивальную столицу в 08:36.

Из Витебска он будет отправляться в 07:13 и прибывать в Москву в 16:59.

Интерьер вагонов будет оформлен символикой «Славянского базара в Витебске» а по пути в Витебск у пассажиров будет возможность детально ознакомиться не только с историей фестиваля, но и его программой в этом году.