БЖД начала оформлять билеты нового образца на 18 вокзалах Беларуси

Общество
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Белорусская железная дорога начала продавать билеты нового образца на 18 вокзалах Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе БЖД.

Новая форма проездных документов будет использоваться при оформлении проезда во всех межрегиональных, а также региональных линий бизнес-класса.

БЖД начала оформлять билеты нового образца на 18 вокзалах Беларуси

На текущий момент билеты нового образца уже доступны на 18 вокзалах Беларуси. Однако, их пока нельзя оформить на вокзале станции Минск-Пассажирский и на всех станциях Брестского отделения Белорусской железной дороги. Постепенно данная технология будет внедрена во всех пунктах реализации билетов БЖД.

В переходный период также продолжится оформление как новой формы проездных документов, так и бланков действующего образца.

Что касается оформления проезда в международных поездах, то форма бланков билетов останется прежней.

Ранее сообщалось, что БЖД ввела новое расписание поездов.

В 2023 году появятся поезда, связывающие Минск с Оршей, Полоцком, Пинском и Калинковичами

БЖД общество
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