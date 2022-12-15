БЖД начала оформлять билеты нового образца на 18 вокзалах Беларуси

Белорусская железная дорога начала продавать билеты нового образца на 18 вокзалах Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе БЖД.

Новая форма проездных документов будет использоваться при оформлении проезда во всех межрегиональных, а также региональных линий бизнес-класса.

На текущий момент билеты нового образца уже доступны на 18 вокзалах Беларуси. Однако, их пока нельзя оформить на вокзале станции Минск-Пассажирский и на всех станциях Брестского отделения Белорусской железной дороги. Постепенно данная технология будет внедрена во всех пунктах реализации билетов БЖД.

В переходный период также продолжится оформление как новой формы проездных документов, так и бланков действующего образца.

Что касается оформления проезда в международных поездах, то форма бланков билетов останется прежней.

Ранее сообщалось, что БЖД ввела новое расписание поездов.