Под Бахмутом погиб основатель «Белого легиона» Мирослав Лозовский

17 мая стало известно, что беларуские добровольцы понесли потери под украинским Бахмутом. Пресс-служба Полка Калиновского сообщила об одном погибшем и четверых пропавших без вести. Позже они сообщили, что все 5 бойцов погибли.

Среди погибших под Бахмутом был основатель «Белого легиона» Мирослав Лозовский.

По информации журналистов Мирослав Лозовский погиб в Бахмуте, прикрывая эвакуацию раненых бойцов батальона «Волат» полка Калиновского.

Ему было 49 лет.

Мирослав Лозовский родился в Минске, его отец родом из Слуцка, а мать — с Могилевщины. Окончил Беларуский национальный технический университет.

В 1995 году он вступил в основанное Николаем Статкевичем «Згуртаванне беларускіх вайскоўцаў», в том же году стал одним из создателей «Белого легиона» — независимой военно-патриотической организации.

Организация «Белый легион» боролась с промосковским режимом, принимала участие в протестных акциях в 1996—1999 годах. С 2000-х организация действовала в подполье.

В 2017 году Мирослав Лозовский и других руководителей «Белого легиона» задержали по «Делу патриотов», однако вскоре освободили из-под стражи.

В 2013 году Мирослав Лозовский основал книжную серию «Беларусь у войнах», ее целью он называл распространение научно-популярных изданий об истории Беларуси.

Работал инженером, а потом в издательстве «Кнігазбор», которое ликвидировали власти в январе 2023 года.

После протестов 2020 года Мирослав Лозовский переехал в Украину. С началом полномасштабной российской агрессии присоединился к беларуским добровольческим формированиям, воевавшим на свободу Украины и Беларуси. Своего участия в боевых действиях Мирослав не афишировал.