Витебский аферист обманул более сотни человек на 420 тысяч рублей и попытался скрыться в России

Брестские правоохранители раскрыли схему масштабного мошенничества, жертвами которого стали 138 человек.

28-летний житель Витебска открыл фиктивное ООО, заявив о деятельности в сфере монтажных работ. Для придания «солидности» он арендовал офисные помещения в Бресте и Гродно, набрал сотрудников и начал активно искать клиентов.

Рабочие фирмы вместе с организатором ездили по сельским районам, предлагая заменить старые заборы, двери и окна. Чтобы вызывать доверие, мошенник заключил договоры с банками, позволяющие оформлять кредиты прямо на месте. Средства поступали на счета компании сразу после подписания документов.

Однако вместо выполнения заказов клиентам постоянно находили «уважительные» причины для задержек: плохая погода, отсутствие материалов или перебои с поставками. Вскоре фирма и вовсе перестала выходить на связь.

Когда обман раскрылся, руководитель компании скрылся в России. Но благодаря сотрудничеству белорусских и российских правоохранителей его удалось задержать и вернуть в Беларусь.

Следствие установило: за год злоумышленник присвоил более 420 тысяч рублей. Полученные деньги он переводил на личные счета и тратил на аренду элитных квартир, дорогие автомобили и выплату зарплат персоналу.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК Беларуси (мошенничество в особо крупном размере). По решению прокурора он заключён под стражу.