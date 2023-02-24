Жительница Витебска представлялась сотрудницей турфирмы и обманывала клиентов

Несколько жителей Витебска обратились в милицию. Они сообщили, что стали жертвой мошенницы, которая представлялась сотрудником туристической фирмы и обещала организовать отдых за границей.

После получения денег, мошенница забывала о взятых на себя обязательствах и не выходила на связь. Обманутые клиенты, как правило, лишались минимум нескольких тысяч рублей. Все свои махинации подозреваемая совершала на протяжении 2022 года.

В отношении женщины возбуждено сразу несколько уголовных дел за мошенничество. Злоумышленница скрылась от правосудия и объявлена в межгосударственный розыск.

Если вы стали жертвой обмана фигурантки или знаете что-либо о её местонахождении, сообщите об этом в милицию по 102.