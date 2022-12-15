22-летний житель Лепельского района хотел купить машину, но столкнулся с мошенничеством и потерял деньги.

Молодой человек планировал купить себе автомобиль, подходящие объявления он искал в интернете. В итоге в одной из популярных социальных сетей парень увидел достойное внимания предложение. После некоторых уточнений о товаре покупатель перевел задаток продавцу — почти Br5 тыс.

Продавец назначил встречу с покупателем в столице, но так на нее и не пришел. Затем мошенники уверяли молодого человека, что иномарку доставят к его дому, а позже попросту перестали отвечать на сообщения.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК.