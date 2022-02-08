В Витебской области для продажи паспортизируют всю неиспользуемую недвижимость

В Витебской области планируется паспортизировать все неиспользуемые коммунальные объекты недвижимости для вовлечения в оборот в 2022 году путем реализации на аукционах.

Всего для продажи определены 338 объектов недвижимости (107,6% к плану на 2021 год), из которых почти 40% будут впервые выставляться на торги.

В 2022 году в Витебской области предстоит вовлечь в хозяйственный оборот суммарно 354 объекта недвижимости, или на 8% больше плана 2021 года. Основным способом сокращения простаивающей недвижимости остается продажа на аукционе, с помощью которого предстоит найти новых собственников для 95,5% неиспользуемых сооружений. Еще 16 объектов недвижимости запланировано передать безвозмездно или использовать в собственных целях балансодержателями.