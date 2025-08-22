Афиша выходных в Витебске: что ждет горожан 22, 23 и 24 августа

Витебск готовится к насыщенным выходным. В программе — спорт, кино под открытым небом, семейные праздники, выставки и даже занятия йогой.

Активный отдых

Во Дворце спорта (пр-т Строителей, 23) пройдет массовое катание на коньках:

22 августа — 21:15;

23 августа — 14:15 и 20:30;

24 августа — 14:30 и 20:30.

Билет — 7 руб., прокат коньков — от 5 до 10 руб.

Футбольные болельщики смогут поддержать «Макслайн» и «Нафтан» 22 августа в 20:55 на арене ЦСК (пр-т Генерала Людникова, 12). Перед матчем — активности, призы и угощения. Вход свободный.

Культурная программа

В Студенческом сквере 22 августа в 16:00 — бесплатный показ мультфильма «История игрушек».

В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо г. Витебска «Двина» 23 августа пройдет праздник «Солнечный Спас» с концертами, выставкой-продажей ремесленников и мастер-классами. Здесь же будут работать художественные и фотоэкспозиции.

В Витебском областном краеведческом музее (Ратуша, ул. Ленина, 36) 23 августа пройдет акция «Миллионы лет за один день» с выставкой динозавров, археологических находок и семейными играми.

В этот же день в 16:00 в Ратуше откроется выставка акварели Александра Михайлюкова «Витебск — маленький Париж».

Для детей

23 августа в 14:00 Туловский Дом культуры приглашает на праздник «Страна Игралия» с играми, мастер-классами и мультфильмами.

Для души и гурманов

24 августа в йога-студии «Прана» (ул. Калинина, 16А) состоится медитативная практика Инь Йоги с Еленой Торкачевой (18:00, стоимость — 15 руб.).

А в пекарне «КОРКА И КРОШКИ» (пр-т Московский, 130) с 11:00 до 14:00 пройдет дегустация хлеба и десертов ручной работы.

Таким образом, у жителей и гостей Витебска будет из чего выбрать: спорт, искусство, семейный отдых или время для себя.