В Витебске возводят экологичный детский сад по новой технологии

В микрорайоне Билево, одном из самых быстроразвивающихся районов Витебска, стартовало строительство современного детского сада, рассчитанного на 190 мест. Особенность объекта — использование уникальной для города технологии: вместо традиционных бетонных конструкций применяются деревянные каркасные панели отечественного производства.

По словам специалистов, такой подход делает здание не только экологичным, но и энергоэффективным. Панели обеспечивают дополнительную звуко- и теплоизоляцию, а также успешно прошли испытания МЧС на огне- и водостойкость.

Тихое и быстрое строительство

Уже на первых этапах работ заметно, что стройка проходит необычно: здесь нет громоздких башенных кранов, а используется мобильная техника. Это снижает уровень шума и минимизирует дискомфорт для жителей близлежащих домов. Монтаж панелей происходит быстро, что позволит завершить строительство в короткие сроки.

Пространство для развития детей

Проект предусматривает бассейн, игровые и учебные зоны, а также разделение здания на два блока для малышей от двух лет и восемь блоков для старших групп. По периметру появятся малые архитектурные формы — от беседок до специальных площадок для изучения правил дорожного движения.

Район с молодыми семьями

Детский сад возводят в густонаселённом Билево, где проживает свыше 40 тысяч человек, среди которых много молодых семей с детьми. Новый объект должен стать важным социальным центром района, обеспечив маленьких жителей современными и комфортными условиями для развития и обучения.