Старинную усадьбу XIX века в Бешенковичском районе продали за 35 долларов

Витебская область
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Старинную усадьбу XIX века в Бешенковичском районе продали за 35 долларов

Уникальный архитектурный объект — бывшую дворянскую усадьбу Медведских в Бешенковичском районе — продали с аукциона за символическую сумму. Сделка состоялась 3 декабря, а цена составила всего 35 долларов.

Историческая ценность усадьбы

Усадьба «Низголово», расположенная в агрогородке Двор Низголово на берегу реки Улла, является памятником архитектуры второй половины XIX века, выполненным в стиле позднего классицизма. Она включает в себя господский дом, кухню, кузницу и коптильню, которые сохранили черты историко-культурного наследия.

В начале XX века эта усадьба находилась во владении семьи Медведских. Во время Великой Отечественной войны, в 1944 году, здания комплекса были повреждены, но в 1960-е годы их восстановили. До 2013 года в основном здании функционировала школа.

Детали продажи

На аукцион было выставлено два лота:

  • Господский дом (площадь 609,4 м²) и кухня (72,5 м²) продавались за три базовые величины.
  • Кузница была предложена отдельно за одну базовую величину.

В итоге продан был только первый лот — господский дом и кухня. Новым владельцем стала минская частная компания.

Условия сделки

Согласно условиям аукциона, покупатель обязуется провести ремонтно-реставрационные работы в течение четырех лет. Это важный шаг для сохранения исторического наследия региона.

Часть культурного тренда

Продажа усадьбы Медведских стала уже четвертым случаем в этом году, когда объекты со статусом историко-культурной ценности переходят в частные руки через аукцион. Такие сделки дают шанс заброшенным памятникам архитектуры получить новую жизнь, несмотря на символическую стоимость.

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