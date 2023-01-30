Житель Витебской области совершил смертельное ДТП в России

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли два человека, а третий получил тяжкие телесные повреждения. Авария произошла в России, Виновник смертельного ДТП — 38-летнетний житель Витебской области.

Согласно материалам уголовного дела, днем 3 июля 2019 года компания, в которой был 38-летний житель Постав, распивала спиртное в Городецком районе Нижегородской области России. Вечером беларус вместе со своими знакомыми решил покататься. Он сел за руль Volkswagen.

— Из-за превышения скорости и алкогольного опьянения водитель не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП одна женщина погибла на месте происшествия, мужчина-пассажир от полученных травм скончался в тот же день в больнице, еще одна россиянка получила тяжкие телесные повреждения, — рассказали в Следственном комитете.

В России по факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

— В ходе следствия беларус отрицал, что находился за рулем автомобиля. Через некоторое время он вернулся домой, — сообщили в СК.

Эксперты в результате многочисленных исследований смогли установить расположение людей в салоне автомобиля и доказать, кто именно был за рулем.

— Водитель и пассажиры в автомобиле находились в состоянии алкогольного опьянения и не были пристегнуты ремнями безопасности. У водителя в крови обнаружен этиловый спирт в концентрации 4,48 промилле, — отметили в Следственном комитете.

Летом 2022 года материалы уголовного дела были переданы в Беларусь для дальнейшего уголовного преследования.

Следователи УСК по Витебской области назначили дополнительные экспертные исследования, производство которых поручили ГКСЭ Республики Беларусь. Автотехнической экспертизой установлено, что водитель двигался со скоростью не менее 134,8 км/ч при разрешенной 90 км/ч.

По результатам расследования 38-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого телесного повреждения) и ч. 1 ст. 174 (уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних детей) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.