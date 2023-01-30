Житель Витебской области совершил смертельное ДТП в России

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли два человека, а третий получил тяжкие телесные повреждения. Авария произошла в России, Виновник смертельного ДТП — 38-летнетний житель Витебской области.
Согласно материалам уголовного дела, днем 3 июля 2019 года компания, в которой был 38-летний житель Постав, распивала спиртное в Городецком районе Нижегородской области России. Вечером беларус вместе со своими знакомыми решил покататься. Он сел за руль Volkswagen.
— Из-за превышения скорости и алкогольного опьянения водитель не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП одна женщина погибла на месте происшествия, мужчина-пассажир от полученных травм скончался в тот же день в больнице, еще одна россиянка получила тяжкие телесные повреждения, — рассказали в Следственном комитете.
— В ходе следствия беларус отрицал, что находился за рулем автомобиля. Через некоторое время он вернулся домой, — сообщили в СК.
Эксперты в результате многочисленных исследований смогли установить расположение людей в салоне автомобиля и доказать, кто именно был за рулем.
— Водитель и пассажиры в автомобиле находились в состоянии алкогольного опьянения и не были пристегнуты ремнями безопасности. У водителя в крови обнаружен этиловый спирт в концентрации 4,48 промилле, — отметили в Следственном комитете.
Следователи УСК по Витебской области назначили дополнительные экспертные исследования, производство которых поручили ГКСЭ Республики Беларусь. Автотехнической экспертизой установлено, что водитель двигался со скоростью не менее 134,8 км/ч при разрешенной 90 км/ч.
По результатам расследования 38-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого телесного повреждения) и ч. 1 ст. 174 (уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних детей) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.