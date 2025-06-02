Четыре мотоцикла столкнулись под Витебском: есть пострадавшие — хроника ДТП в регионе

1 июня 2025 года около 14:00 на 13-м километре автодороги Р-25 «Витебск–Сенно» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх мотоциклов. По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, водитель мотоцикла Yamaha, заметив препятствие на дороге, экстренно затормозил и остановился. Следовавший за ним мотоциклист также успел остановиться, однако третий участник на мотоцикле Yamaha не смог избежать столкновения и врезался в стоящий мотоцикл. Четвёртый мотоциклист на Honda совершил наезд на два остановившихся мотоцикла. В результате аварии два мотоциклиста получили травмы. По факту происшествия проводится проверка.

Другие недавние ДТП с участием мотоциклистов в Витебской области

В последние месяцы в Витебской области зарегистрировано несколько серьёзных аварий с участием мотоциклистов:

25 июня 2025 года : На 66-м километре дороги Орша–Витебск водитель Opel Zafira начал движение после остановки на обочине и столкнулся с мотоциклом Suzuki, двигавшимся в попутном направлении. 23-летний мотоциклист получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия.

31 мая 2024 года : На улице Правды в Витебске 42-летний водитель автомобиля Audi, выполняя разворот, не уступил дорогу 18-летнему мотоциклисту на мотоцикле «Минск», что привело к столкновению. Мотоциклист был госпитализирован с травмами.

30 марта 2024 года : В Витебске 19-летний водитель Chevrolet, совершая поворот налево, столкнулся с мотоциклом Yamaha, которым управлял мужчина 1985 года рождения. Мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

22 мая 2022 года: В Витебском районе женщина на мотоцикле Lifan при перестроении не убедилась в безопасности манёвра и столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo. Мотоциклистка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Эти случаи подчёркивают необходимость повышенного внимания и соблюдения правил дорожного движения всеми участниками, особенно в отношении мотоциклистов, которые являются уязвимыми участниками дорожного движения.