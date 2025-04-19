В России в ДТП погиб 22-летний витеблянин, осуждённый за граффити «3%»

ДТП
Автор Опубликовано

22-летний житель Витебска, осуждённый за граффити про «3%», погиб в автокатастрофе под Санкт-Петербургом. Причиной смерти фигуранта политического уголовного дела Ростислава Чаховича стала не онкология, которой он болел.

«Наша Ніва» сообщила о гибели 22-летнего витеблянина Ростислава Чаховича, проходившего по уголовному делу из-за граффити с надписью «Уходи, таракан, 3%».

Стали известны обстоятельства трагедии: Чахович погиб 7 августа 2024 года под Санкт-Петербургом.

В тот день в Гатчинском районе Ленинградской области России автомобиль Volkswagen Golf с белорусскими номерами выехал на встречную полосу и врезался в дерево. Машину разорвало надвое. 22-летний Ростислав и двое его друзей — 21 и 26 лет — погибли на месте. Все трое были гражданами Беларуси.

В России в ДТП погиб 22-летний витеблянин, осуждённый за граффити «3%»

У Ростислава Чаховича была онкология, он имел третью группу инвалидности.

дтп смерть
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий
Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2025 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.