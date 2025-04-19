В России в ДТП погиб 22-летний витеблянин, осуждённый за граффити «3%»

22-летний житель Витебска, осуждённый за граффити про «3%», погиб в автокатастрофе под Санкт-Петербургом. Причиной смерти фигуранта политического уголовного дела Ростислава Чаховича стала не онкология, которой он болел.

«Наша Ніва» сообщила о гибели 22-летнего витеблянина Ростислава Чаховича, проходившего по уголовному делу из-за граффити с надписью «Уходи, таракан, 3%».

Стали известны обстоятельства трагедии: Чахович погиб 7 августа 2024 года под Санкт-Петербургом.

В тот день в Гатчинском районе Ленинградской области России автомобиль Volkswagen Golf с белорусскими номерами выехал на встречную полосу и врезался в дерево. Машину разорвало надвое. 22-летний Ростислав и двое его друзей — 21 и 26 лет — погибли на месте. Все трое были гражданами Беларуси.

У Ростислава Чаховича была онкология, он имел третью группу инвалидности.